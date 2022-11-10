Європейський парламент на своєму засіданні у четвер, 10 листопада, схвалив угоди з Україною та Молдовою про спрощення перевезення вантажів через кордон. Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Ці нові угоди розробили в рамках реакції ЄС на збої у транспортних секторах України та Молдови, спричинені війною Росії в Україні. Вони замінять чинні двосторонні транспортні договори з країнами Євросоюзу.

Оновлені правила дозволяють транспортним операторам обох країн діяти без спеціальних дозволів та вантажні перевезення.

Крім того, угода між Україною та ЄС дозволить українським водіям і надалі використовувати українські водійські посвідчення та сертифікати про професійну компетентність для роботи в ЄС.

Автором доповіді, яка була покладена в основу сьогоднішнього рішення, став депутат від політичної групи Європейської народної партії Маріан-Ян Марінеску, пише «Укрінформ».

«Оскільки традиційні транспортні шляхи були заблоковані, ми маємо знайти альтернативні шляхи для транспортування зерна та інших товарів з України та Молдови, та у зворотному напрямку. Завдяки цим угодам ми підвищимо обсяг експорту та імпорту без створення додаткових «вузьких місць» на пунктах перетину кордонів. Це не лише сприятиме зниженню ризику глобальної продовольчої кризи, але й буде кроком до подальшого розвитку відповідних відносин у сфері транспорту між ЄС та цими країнами», – зазначив європейський політик.

Обидві угоди тимчасово діють з 29 червня 2022 року. Після рішення парламенту угоди також потребують офіційного затвердження Радою ЄС.