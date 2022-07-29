Тепер через Львівщину пролягають п’ять міжнародних транспортних коридорів

Територією Львівської області проходитимуть ще три міжнародні транспортні коридори. Загалом через Львівщину тепер пролягатимуть п’ять міжнародних трас.

Як повідомив у п’ятницю, 29 липня, голова Львівської ОВА Максим Козицький, Європейська комісія приєднала українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), зокрема:

Північно – Балтійський коридор продовжили через Львів та Київ до Маріуполя;

Балто – Чорноморсько – Егейський коридор продовжили через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси;

Коридори Балтійське море – Адріатичне море та Рейн – Дунай проходитимуть через Львів.

«Через повномасштабну війну Росії проти України недоступне морське транспортування та закрите небо, а імпорт та експорт здійснюють наземним транспортом. Оскільки Львівщина має одну з найбільш розвинутих в Україні транспортних мереж і є транзитним коридором між країнами ЄС, значний відсоток транспортних перевезень проходить через нашу область. Відтак це призводить до накопичення транспортних засобів та збільшення часу на перетин кордону», – пояснив Максим Козицький.

У майбутньому збільшення кількості міжнародних транспортних коридорів дозволить розширити географію транспортних перевезень та покращити логістику. За інформацією Мінінфраструктури, це також дозволить залучити міжнародні інвестиції для ремонту і розбудови транспортних коридорів на території України.

Зазначимо, що раніше Львівщиною пролягали лише два міжнародні транспортні коридори. Це – Брюссель – Ахен – Кельн – Дрезден – Вроцлав – Катовіце – Краків – Львів – Київ (Коридор №3) та Венеція – Трієст/Копер – Любляна – Марибор – Будапешт – Ужгород – Львів – Київ. (Коридор №5).

Загалом транс’європейська транспортна мережа (TEN-T) створена, щоб з'єднати Європу з заходу на схід та з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів. Україна увійшла до TEN-T у 2017 році. Завершити побудову транс’європейської транспортної мережі, до якої входитимуть 94 порти, 38 аеропортів та близько 15 тис. км швидкісних залізниць, планують до 2050 року.