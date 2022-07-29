Через Львів пройдуть ще три міжнародні транспортні коридори
Це дозволить покращити логістику перевезень та якість доріг
Територією Львівської області проходитимуть ще три міжнародні транспортні коридори. Загалом через Львівщину тепер пролягатимуть п’ять міжнародних трас.
Як повідомив у п’ятницю, 29 липня, голова Львівської ОВА Максим Козицький, Європейська комісія приєднала українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), зокрема:
- Північно – Балтійський коридор продовжили через Львів та Київ до Маріуполя;
- Балто – Чорноморсько – Егейський коридор продовжили через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси;
- Коридори Балтійське море – Адріатичне море та Рейн – Дунай проходитимуть через Львів.
«Через повномасштабну війну Росії проти України недоступне морське транспортування та закрите небо, а імпорт та експорт здійснюють наземним транспортом. Оскільки Львівщина має одну з найбільш розвинутих в Україні транспортних мереж і є транзитним коридором між країнами ЄС, значний відсоток транспортних перевезень проходить через нашу область. Відтак це призводить до накопичення транспортних засобів та збільшення часу на перетин кордону», – пояснив Максим Козицький.
У майбутньому збільшення кількості міжнародних транспортних коридорів дозволить розширити географію транспортних перевезень та покращити логістику. За інформацією Мінінфраструктури, це також дозволить залучити міжнародні інвестиції для ремонту і розбудови транспортних коридорів на території України.
Зазначимо, що раніше Львівщиною пролягали лише два міжнародні транспортні коридори. Це – Брюссель – Ахен – Кельн – Дрезден – Вроцлав – Катовіце – Краків – Львів – Київ (Коридор №3) та Венеція – Трієст/Копер – Любляна – Марибор – Будапешт – Ужгород – Львів – Київ. (Коридор №5).
Загалом транс’європейська транспортна мережа (TEN-T) створена, щоб з'єднати Європу з заходу на схід та з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів. Україна увійшла до TEN-T у 2017 році. Завершити побудову транс’європейської транспортної мережі, до якої входитимуть 94 порти, 38 аеропортів та близько 15 тис. км швидкісних залізниць, планують до 2050 року.
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