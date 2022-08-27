Молдова скасувала дозволи на вантажні перевезення для України. З 1 вересня українські перевізники зможуть їздити у Молдову за новими спрощеними правилами. Україна та Молдова підписали двосторонній протокол, який остаточно позбавить Україну від ризиків зупинки експорту. До підписання угоди Молдова залишилася єдиною країною-сусідкою України, з якою вантажні перевезення не були лібералізовані.

«Це останній крок до скасування дозвільного режиму з усіма країнами-сусідами. Після підписання «транспортного безвізу» з Європейським союзом Молдова залишилася єдиною країною на наших кордонах, з якою не було лібералізовано вантажні перевезення», – повідомив у суботу, 27 серпня, у своєму Telegram-каналі заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Фото Мустафи Найєма

За його словами, підписання двостороннього протоколу позбавляє ризиків зупинки експорту українських вантажів. Він розповів, що минулого року загальний товарообіг між країнами виріс майже на третину. А через блокування Росією українських портів цей напрямок став ще більш важливим для українських вантажів.

Мустафа Найєм зазначив, що, за розрахунками міністерства, потік вантажів може вирости на 10 мільйонів тонн щороку.

Зазначимо, що нещодавно Україна і Молдова відновили залізничне сполучення на ділянці Березине – Басарабяска в обхід Придністров’я. Руху тут не було з 1999 року.

Нагадаємо, 29 червня Україна підписала угоду про лібералізацію автомобільних перевезень з ЄС.