Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою до Росії звільнити усіх політв’язнів

Європарламент згадав про порушення Росією прав людини в окупованому Криму

Європейський парламент у резолюції, ухваленій на пленарній сесії в четвер, 14 червня, у Страсбурзі, вимагає, щоб російська влада «негайно і беззастережно» звільнила Олега Сенцова і «всіх інших незаконно затриманих в Росії і на Кримському півострові» громадян України.

Європейський парламент у цьому документі «висловлює свою солідарність з українським кінематографістом, політичним активістом і політв’язнем Олегом Сенцовим, який 14 травня 2018 року оголосив голодування, щоб домогтися звільнення незаконно затриманих співвітчизників, і стурбований наслідками голодування для здоров’я Олега Сенцова».

У резолюції, текст якої оприлюднила агенція «Інтерфакс-Україна», зазначено, що Сенцов «був арештований в Криму незабаром після того, як Росія взяла під контроль півострів у Чорному морі в 2014 році, а потім засуджений за свідченнями, отриманими в результаті тортур, і наразі відбуває 20-річний вирок за численні звинувачення в тероризмі в таборі суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі на крайній півночі Росії».

Євродепутати висловили занепокоєння, що у цій справі засуджений також Олександр Кольченко до 10 років позбавлення волі і що «ще один незаконно затриманий громадянин України Володимир Балух голодує з 19 березня».

Європарламент «закликає російську владу і медичні служби надати цим ув’язненим особам належну медичну допомогу і дотримуватися медичної етики, зокрема шляхом ненав’язування примусового годування або будь-якого небажаного поводження, яке може являти собою катування та інші жорстокі форми».

Парламентарі ЄС висловили «свою глибоку стурбованість тим, що багато українських політв’язнів, зокрема Микола Карпюк, Володимир Присич, Олексій Чорний та Євген Панов, зазнавали тортур».

Згідно з резолюцією ЄП, наразі в Росії налічується понад 70 українських політичних в’язнів.

Європарламент «засуджує порушення Росією міжнародного права в окупованому Криму, включно із застосуванням російського законодавства; посилену мілітаризацію Кримського півострова, яка загрожує регіональній безпеці; масові та систематичні порушення прав людини, зокрема щодо етнічних українців і кримських татар».

На думку європейських парламентарів, «російські суди, військові або цивільні, некомпетентні судити про дії, вчинені за межами міжнародно визнаної території Росії», і «судовий розгляд у таких випадках не може вважатися законним».

У документі зазначено, що «поводження з усіма ув’язненими має відповідати міжнародним стандартам і що всі затримані повинні мати доступ до адвокатів, своїх сімей, дипломатичних представників і медичного обслуговування; російська влада і співробітники судових органів несуть повну відповідальність за безпеку і благополуччя затриманих, особливо в Криму, відповідно до частини четвертої Женевської конвенції».

Ухвалена в Страсбурзі резолюція виходить за межі теми українських в’язнів у Росії. Зокрема, євродепутати також вимагають «негайного і беззастережного звільнення директора правозахисного центру “Меморіал” у Чеченській Республіці Оюба Тітієва і всіх інших політичних в’язнів в Російській Федерації».

Документ містить вимогу, щоб «російська влада припинила залякування і переслідування Центру з прав людини “Меморіал”, його співробітників та інших правозахисників і щоб вони дозволили їм виконувати свою роботу у сфері прав людини».

У резолюції міститься заклик до ЄС «виступити із заявою, що засуджує порушення прав людини в Росії і спроби приховати їх під прикриттям чемпіонату світу з футболу».

Нагадаємо, Олег Сенцов розпочав другий місяць голодування. Наразі він перебуває у медчастині колонії.