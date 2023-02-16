Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає надати Україні винищувачі. Також у документі йдеться про врегулювання конфіскації активів Росії.

В резолюції, ухваленій у четвер, 16 лютого, до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, євродепутати закликали серйозно розглянути питання про постачання Україні винищувачів, вертольотів, відповідних ракетних систем і значного збільшення боєприпасів.

«Вони підтверджують свою підтримку надання військової допомоги Україні стільки, скільки це буде необхідно, і закликають серйозно розглянути питання про постачання Києву західних винищувачів і гелікоптерів, відповідних ракетних систем і значного збільшення поставок боєприпасів. Україна повинна бути здатною не тільки захистити себе, але й відновити повний контроль над усією своєю міжнародно визнаною територією», – йдеться в документі.

У цій же резолюції депутати європарламенту наголосили на тому, що російські активи, які заморозив Євросоюз, мають бути використані для відновлення України.

«Резолюція закликає країни-члени ЄС прийняти свій десятий пакет санкцій проти Росії та її союзників до кінця лютого та суттєво розширити його сферу. Вона також закликає ЄС, країни-члени та їхніх союзників зробити чинні санкції ефективнішими та вжити термінових заходів для блокування будь-яких спроб обійти ці обмежувальні заходи. Заглядаючи наперед, депутати Європарламенту вимагають завершити розробку правового режиму, який дозволяє конфіскувати російські активи, заморожені ЄС. Потім ці активи мають бути використані для відновлення країни та компенсації жертвам війни. Вони також підкреслюють, що після закінчення війни Росія повинна буде виплатити серйозні репарації, щоб зробити суттєвий внесок у відбудову України», – наголосили депутати Європарламенту.

Європарламент також наголосив, що російська загарбницька війна докорінно змінила геополітичну ситуацію в Європі, що вимагає від ЄС сміливих і комплексних політичних, безпекових і фінансових рішень. У цьому контексті євродепутати підтверджують свою підтримку рішення Європейської Ради надати Україні статус кандидата в ЄС минулого літа.

«Вони також закликають Україну, Комісію та Раду працювати над початком переговорів про вступ цього року, підкреслюючи при цьому, що вступ до ЄС також залишається процесом, заснованим на заслугах із дотриманням відповідних процедур та умовних критеріїв», – йдеться в резолюції.

За резолюцію проголосували 444 депутати, проти – 26, утрималися – 37.