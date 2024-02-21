Шкідливе ПЗ виявили на тлі планової перевірки

На пристроях членів оборонного підкомітету Європейського парламенту виявили шпигунські програми. Усіх членів підкомітету попросили перевірити свої телефони на наявність шпигунського ПЗ, повідомило у середу, 21 лютого, Politico із посиланням на внутрішній електронний лист.

«Члени та співробітники підкомітету палати з питань безпеки та оборони (SEDE) зазнали атаки на телефони інтрузивних програмних засобів стеження. Усім законодавцям у підкомітеті було рекомендовано віднести свої телефони в ІТ-службу установи для перевірки на шпигунське програмне забезпечення», – повідомило Politico.

Зазначається, що шпигунське програмне забезпечення виявили під час планової перевірки телефонів посадовців. Яким чином на пристрої членів підкомітету встановили шкідливе ПЗ, наразі невідомо.

ІТ-служба парламенту запустила систему перевірки телефонів депутатів на наявність шпигунського ПЗ у квітні 2023 року. З моменту запуску програми було виконано сотні операцій перевірки.

У грудні 2023 року Європейський парламент визнав, що заходи захисту не відповідають галузевим стандартам та недостатньо убезпечені від загрози кіберзлочинців. Наразі Європарламент готується до імовірних іноземних кібератак на тлі майбутніх виборів, які відбудуться у червні 2024 року.