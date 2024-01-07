У Німеччині невідомі дрони вже понад рік шпигують за військовими об’єктами, в тому числі і тими, де тренуються українські військові. Однак сили безпеки ФРН так і не змогли приземлити жоден із них. Про це 7 січня повідомила німецька газета Bild.

Підозрілі дрони вперше виявили над німецькими військовими об’єктами ще в жовтні 2022 року. Особливо активно вони спостерігали за місцями, де тренуються українці. Тоді генерал Карстен Брейер доручив військовій поліції застосовувати передавачі радіоперешкод HP 47, які, теоретично, мали б змусити дрони приземлитися. Однак HP 47 не дали жодних позитивних результатів, а дрони продовжують літати і далі.

Експерт з питань оборони та депутат Бундестагу Маркус Фабер зазначив, що безпілотники регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках.

Міноборони Німеччини підозрює, що за дронами стоїть Москва, алевідомство не може нічого довести, оскільки жодного дрона досі не змогли посадити, так само як виявити, хто б ним керував. Вже аж 15 листопада 2023 року Бундесвер створив оперативну групу з виявлення безпілотників.

Група повинна спочатку уточнити в міністерстві внутрішніх справ, кому і що дозволено робити в захисті від безпілотників. Також підрозділу необхідно дослідити, які засоби захисту працюють і як швидко їх можна придбати. При цьому видання підкреслює, що через два місяці відчутних результатів все ще немає.