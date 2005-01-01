Європарламент заборонив вилов риби у ЄС за допомогою електрошоку

Вилов риби з використанням електричних знарядь промисловими суднами у водах країн Європейського Союзу заборонений рішенням Європейського парламентом.

«Рішення прийняте переважною більшістю голосів: 402 «за», 232 «проти» і 40 утрималися», – процитував повідомлення Європарламенту «Укрінформ».

Найактивнішими ініціаторами та лобістами прийнятого рішення були депутати від Франції.

У намірах Єврокомісії було введення часткового обмеження застосування електровилову риби, натомість Європарламент проголосував за повну заборону.

Наразі найбільшим захисником методу електровилову є Нідерланди (5% нідерландського рибальського флоту використовують електротрали), де стверджують, що цей метод вилову – більш екологічний, ніж традиційний донний трал. Натомість екологи з інших країн вказують, що цей метод завдає морській фауні серйозної шкоди, оскільки від електрошоку гине значно більше живих істот, ніж виловлюють рибалки. Окрім того, істоти, які були вражені електричним розрядом, можуть отримувати травми, а також це позначиться на репродуктивній функції.