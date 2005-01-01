Європарламент заборонив вилов риби у ЄС за допомогою електрошоку

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 11:23780

До теми

Вилов риби з використанням електричних знарядь промисловими суднами у водах країн Європейського Союзу заборонений рішенням Європейського парламентом.

«Рішення прийняте переважною більшістю голосів: 402 «за», 232 «проти» і 40 утрималися», – процитував повідомлення Європарламенту «Укрінформ».

Найактивнішими ініціаторами та лобістами прийнятого рішення були депутати від Франції.

У намірах Єврокомісії було введення часткового обмеження застосування електровилову риби, натомість Європарламент проголосував за повну заборону.

Наразі найбільшим захисником методу електровилову є Нідерланди (5% нідерландського рибальського флоту використовують електротрали), де стверджують, що цей метод вилову – більш екологічний, ніж традиційний донний трал. Натомість екологи з інших країн вказують, що цей метод завдає морській фауні серйозної шкоди, оскільки від електрошоку гине значно більше живих істот, ніж виловлюють рибалки. Окрім того, істоти, які були вражені електричним розрядом, можуть отримувати травми, а також це позначиться на репродуктивній функції.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Норвегія заборонить хутряну промисловість ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук