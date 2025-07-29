Європейські дороги не зможуть витримати швидке перекидання техніки в разі російської агресії

Транспортна інфраструктура Європи не розрахована для перекидання військової техніки та не зможе витримати потенційне російське вторгнення. Таку думку висловив комісар Євросоюзу з питань транспорту Апостолос Дзідзікостас, передає RMF24.

За словами комісара, переміщення військової техніки та військ із заходу на схід займе тижні і місяці – водночас від європейських військ вимагатиметься швидка реакція. Такі затримки можуть бути пов’язані з тим, що важке озброєння нищить дороги значно швидше за цивільний транспорт.

«Європейські дороги, мости та залізниці не розраховані на швидке переміщення танків, солдатів та зброї у разі війни з Росією. Танки, відправлені на схід, застрягнуть у тунелях та зруйнують мости, а військові перевезення постануть перед серйозними труднощами через бюрократію на прикордонних переходах», – сказав єврокомісар.

За словами Дзідзікостаса, зокрема в Європі необхідно покращити ситуацію з мостами. Єврокомісар заявив, що на оновлення інфраструктури до необхідного стану необхідно виділити 17 млрд євро.

За даними Financial Times, Євросоюз вже розробляє стратегію модернізації доріг та мостів. Йдеться про кілька сотень об’єктів інфраструктури ЄС.

«Стратегія має на меті забезпечити можливість переміщення збройних сил чотирма військовими коридорами, що перетинають континент, “протягом кількох годин, або максимум кількох днів” після можливого нападу. Проекти розширення інфраструктури підпадають під дію пункту про конфіденційність з міркувань безпеки», – повідомила FT.

Єврокомісар додав, що план військової мобільності доповнить угоду союзників по НАТО про збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП.

Нагадаємо, у червні 2025 року генсек НАТО Марк Рютте заявив, що за три місяці Росія виробляє стільки ж боєприпасів, як НАТО за рік. Рютте також не виключив, що Росія буде готова до застосування сили проти країн НАТО протягом п’яти років. Він наголосив, що російський диктатор Владімір Путін «готується до конфронтації, а не до миру».