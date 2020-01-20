Європейські суди розблокували арештовані за позовами «Нафтогазу» активи «Газпрому»

У Великій Британії, Люксембурзі, Нідерландах знято арешти активів «Газпрому» за позовами НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на заяву російської компанії.

«Згідно з підтвердженням від місцевих консультантів, отриманим ПАТ «Газпром» 20 січня 2020 року, арешти і забезпечувальні заходи, прийняті в Англії і Уельсі, Нідерландах і Люксембурзі на вимогу НАК «Нафтогаз України» на підставі Арбітражного рішення Торгової палати Стокгольма №V 2014/129 від 28 лютого 2018 року, були зняті», – зазначено в заяві.

У Великобританії зобов'язання суду (Undertakings) «Газпрому», South Stream Transport B.V. і Blue Stream Pipeline Company B.V. були припинені наказом англійського суду від 14 січня 2020 р.

Юридична компанія «ДЛА Пайпер Лондон» підтвердила, що це є достатнім для припинення зобов'язань суду в Англії. Адвокати «Нафтогазу» направили 10 січня 2020 р листи на адресу адвокатів «Газпрому» і нідерландських компаній групи «Газпром» про зняття арештів в Нідерландах «ДЛА Пайпер Амстердам» підтвердила, що це є достатнім для зняття арештів в Нідерландах.

Інформація про зняття арешту акцій відображена в реєстрі акціонерів South Stream Transport BV.

Як інформував раніше ZAXID.NET, «Нафтогаз» та «Газпром» у результаті переговорів про продовження транзиту російського газу через територію України домовилися про взаємне відкликання позовів один проти одного. Тоді Юрій Вітренко зауважив, що про позови щодо майна «Нафтогазу» в Криму не йдеться, оскільки в них стороною виступає не «Газпром», а Російська Федерація.