Європейський фонд солідарності з українським кіно під час Каннського фестивалю оголосив перелік українських проектів, які отримають фінансову підтримку. За результатами відбору, 11 українських проектів отримають фінансову підтримку у розмірі 523 тис. євро для розробки та завершення.

Зокрема, 6 проектів у розробці:

«Прах, що осідає шаром на поверхні», реж. Зоя Лактіонова. Крихта за крихтою розбираючи зруйновані російською авіацією будинки в Маріуполі, на поверхню виходить історія побудови та зруйнування тоталітарної системи. Побудова системи відбувається водночас із відбудовою заводу «Азовсталь», на який під загрозою розстрілу у 1944 році привезли працювати дідуся режисерки. Обидва процеси супроводжуються примусом, загрозами та пропагандою, що демонструє щасливих людей, які будують дві машин смерті – тоталітарну систему та металургійний гігант. Ці машини працюють наче крематорії, використовуючи людей як паливо і виробляючи прах та кіпоть.

«За кадром», реж. Марина Степанська. «Я досі не знаю, як треба знімати фільм про війну, але впевнена, що треба фіксувати ці стани. Я не знаю, як вхопити правду про цю війну, але думаю, що вона десь поруч, в щоденній рутині і нашому переживанні її. Тільки переглядаючи щоденний матеріал, я думаю, чорт, оце і є наша реальність тепер?», – написала режисерка.

«Особливе відношення», реж. Антоніо Лукіч. Евакуація на певний час визначає долю групи студентів з України. За щасливим збігом обставин вони опиняються в Шотландії. Свої акторські амбіції вони будуть втілювати віднині в місті Единбург, яке гостинно погодилось їх прийняти. Спочатку всю групу заселяють в шикарні квартири та будинки місцевих волонтерів. Приблизно через місяць їх переселяють у дитячий виправний центр.

«Тіні», реж. Поліна Кельм. Фільм «Крок до свята» Поліни Кельм з документального альманаху «ПозаЄвро» був відібраний до показу під час Kraków Film Festival в 2013 році. Документальна стрічка «Позитив» була показана на таких фестивалях, як Docudays, Jihlava IDFF, DOK Leipzig та HotDocs. У 2014 році фільм був номінований на найкращу документальну стрічку від Національної Гільдії Кінематографістів України та Best Short Documentary, Silver Eye Award, Jihlava IDFF.

«За перемогу!», реж. Валентин Васянович. Це – фільм-антиутопія, дії якого відбуваються після закінчення війни. Головний герой – режисер, а в центрі уваги – кіноспільнота. За словами Васяновича, у сценарії він демонструє можливий розвиток подій, але вірить, що зображене у фільмі не відбудеться насправді. У ролях, традиційно для режисера, будуть задіяні як професійні, так і непрофесійні актори.

«Нечиста сила», реж. Роман Любий. «Після "Зошиту війни" та "Залізних метеликів" я вирішив, що ми маємо робити більше для нового покоління, яке зростає в Україні в умовах війни. Українські кінематографісти виробляють багато дуже якісного документального і ігрового кіно. Воно так чи інакше пов'язане з війною. На жаль, дуже мало з цього я можу і хочу показати своїй дитині. Тож ми встрибнули в авантюрний проект на основі "Нечистої сили", яку написав Василь Королів-Старий 100 років тому», – розповідає режисер.

Минулого року чотири із зазначених проектів отримали гранти на розробку сценаріїв від Української кіноакадемії в межах ініціативи, підтриманої Netflix Fund for Creative Equity, а саме: «Прах, що осідає шаром на поверхні» Зої Лактіонової (2Brave Production), «За перемогу!» Валентина Васяновича (Arsenal Films LLC), «Особливе відношення» Антоніо Лукіча (ForeFilms), «За кадром» Марини Степанської (JS Films).

І ще 5 проектів на фінальній стадії також отримають фінансування від ESFUF:

«Фото на пам’ять» , реж. Ольга Черних;

, реж. Ольга Черних; «Поема про маленьких людей» , реж. Іван Сауткін;

, реж. Іван Сауткін; «Глядєлов» , реж. Оксана Кравцова;

, реж. Оксана Кравцова; «Найс Лейдіз» , реж. Марія Пономарьова;

, реж. Марія Пономарьова; «Редакція», реж. Роман Бондарчук.

Нагадаємо, що мета Європейського фонду солідарності українського кіно (ESFUF) – допомогти українським кінематографістам і сприяти копродукції.