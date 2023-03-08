Жозеп Боррель розповів про те, скількох українських військових цьогоріч навчать у Євросоюзі

Допоміжна тренувальна місія ЄС для України до кінця березня завершить підготовку 11 тисяч українських військовослужбовців, а до кінця року кількість навчених військових фахівців сягатиме 30 тисяч. Про це в середу, 8 березня, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Стокгольмі на прес-конференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС.

«До кінця цього місяця наша Військова допоміжна місія (EUMAM-Ukraine) завершить тренування більш ніж 11 тисяч українських солдатів. До кінця року таке тренування пройдуть 30 тисяч військовослужбовців. Всі країни-члени висловили задоволення результатами, які були досягнуті в рамках цієї тренувальної місії і зобов’язалися робити більше», – сказав Боррель, якого цитує «Укрінформ».

Він наголосив, що особливого значення таке тренування набуває в часи, коли танки та інша техніка починають прибувати в Україну, і це потребує відповідної підготовки українських екіпажів.

«Йдеться не лише про індивідуальну підготовку екіпажів кожного такого танка, але про те, щоб вони могли воювати разом. Це потребуватиме від нашої тренувальної місії багато роботи, вона вже зараз є дуже зайнятою. Така тренувальна місія є очевидним доказом нашої непохитної та відданої підтримки України. Це ключове послання, яке я хотів би надіслати громадській думці після цієї зустрічі», – наголосив високий представник ЄС.

Нагадаємо, 8 березня у Стокгольмі відбулася неформальна зустріч європейських міністрів оборони під егідою головуючої в ЄС Швеції. Першим та ключовим питанням цієї зустрічі було прискорення військової допомоги від країн ЄС для України у її захисті від російської агресії. У першій сесії зустрічі міністрів взяв участь міністр оборони України Олексій Резніков.

Нагадаємо, 8 березня ЄС виділив ще 2 млрд євро на закупівлю зброї для України. Гроші виділять фонду, який фінансує військові постачання для України.

Військову місію, в рамках якої українські військові проходять навчання у Європі, ЄС заснував у жовтні 2022 року.