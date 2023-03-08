Раніше надати Україні гроші на озброєння закликав Жозеп Боррель

Європейський Союз погодив надати Україні ще 2 млрд доларів військової допомоги. Гроші виділять Європейському фонду миру, який надає фінансову допомогу Україні у війні з Росією.

Про надання додаткової фінансової допомоги повідомив у середу, 8 березня, представник Швеції в ЄС Ларс Деніолсон. Посли ЄС схвалили наповнення бюджету фонду ще на 2 млрд доларів на європейському консиліумі Комітету постійних представників союзу COPERER.

«Сьогодні посли ЄС схвалили додаткові 2 мільярди євро для Європейського фонду миру. Це рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів», – повідомив Ларс Деніолсон.

Раніше видання Politico, посилаючись на документ ЄС, заявило, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель планує надати додатковий пакет фінансової допомоги, який піде на доставку боєприпасів. Ці кошти хочуть надати в межах фінансової допомоги від ЄС у розмірі 2 млрд євро на 2023 рік.