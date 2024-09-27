Meta володіє найбільшими соцмережами у світі Facebook та Instagram

Регулятор Європейського союзу з питань конфіденційності оштрафував американського ІТ-гіганта Meta за неналежне зберігання паролів деяких користувачів у соцмережах, які належать компанії. Meta, яка володіє Facebook та Instagram, сплатить понад 100 млн доларів за те, що не зберігала паролі користувачів з шифруванням, повідомило агентство Reuters 27 вересня.

Штраф стосується розслідування щодо зберігання паролів користувачів, яке тривало п’ять років. Тоді, у 2019 році Meta повідомила Комісію із захисту даних Ірландії (DPC), що ненавмисно зберігала деякі паролі без шифрування та визнала свою помилку.

Попри повідомлення DPC, що паролі деяких користувачів не були доступні стороннім особам, Євросоюз оштрафував компанію на 91 млн євро (101,5 млн доларів). У пресслужбі Meta повідомили, що компанія вжила негайних заходів для виправлення помилки з паролями, а також співпрацювала з DPC протягом усього розслідування.

Зазначається, що Ірландська комісія із захисту даних є провідним регулятором в Європі для американських компаній. Загалом DPC оштрафував Meta на загальну суму 2,79 млрд доларів за порушення Загального регламенту захисту даних (GDPR), запровадженого в 2018 році. Додамо, один із найбільших штрафів у 1,34 млрд доларів, запроваджений у 2023 році, компанія досі оскаржує.