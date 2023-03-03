Євросоюз передасть Україні 5700 сонячних панелей
Передані ЄС Україні сонячні панелі забезпечать електрикою школи, лікарні, пожежні частини
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про надання Україні партії сонячних панелей у кількості 5700 штук. Ці панелі здатні покрити 11 тисяч квадратних метрів дахів громадських будівель.
«Росія навмисно б'є по українській енергетичній інфраструктурі. Ми працюємо з Україною задля відновлення електропостачання, ремонтуючи і відновлюючи пошкоджену інфраструктуру, а також розвиваючи відновлювану енергетику», – сказала фон дер Ляєн у відеозверненні.
Вона нагадала, що місяць тому, перебуваючи в Києві, оголосила про ініціативу надання сонячних панелей Україні.
«Зараз я можу оголосити, що перша партія сонячних панелей невдовзі буде доставлена до України. ENEL (найбільша італійська енергетична компанія. – Ред.) жертвує 5700 панелей Україні. Сонячні панелі вироблені в Європі, в Катанії за підтримки Європейського фонду інновацій», – пояснила президентка Єврокомісії.
Ці панелі здатні покрити 11 тисяч квадратних метрів дахів громадських будівель, зазначила фон дер Ляєн. Вони забезпечать електрикою школи, лікарні, пожежні частини.