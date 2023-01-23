Європейський Союз підтримав ініціативи України зі створення міжнародного трибуналу для покарання винних у злочинах, скоєних в Україні під час російського вторгнення, та готовий працювати в рамках Генеральної Асамблеї ООН, щоб забезпечити таку відповідальність. Про це сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє «Укрінформ».

«Ми працюємо із різними варіантами щодо створення механізму відповідальності. Робота над цим триває в рамках Об’єднаних Націй, у тому числі – в контексті Генеральної Асамблеї ООН, яку ми повністю підтримуємо. Центральним у цій роботі є збереження критично важливої ролі Міжнародного кримінального суду та міжнародного кримінального правосуддя. Ми підтримуємо утворення Міжнародного офісу прокурора в Гаазі в якості першого кроку до такої відповідальності», – сказав Боррель.

Він зауважив, що поточна ситуація в Україні залишається дуже важкою. Тривають важкі бої під Бахмутом, там великі втрати. При цьому Росія продовжує систематичні варварські атаки на українські міста, вбиваючи мирне населення та руйнуючи цивільну інфраструктуру.

«Ми всі бачили ці жахливі картини у місті Дніпро, де була одна із найбільш смертоносних атак проти цивільних людей з початку війни, де більше 40 осіб, включаючи 6 дітей, були вбиті. Україна чинить спротив з мужністю та рішучістю. Дозвольте мені сказати: ми будемо продовжувати нашу підтримку для України. Україна має виграти цю війну. І ми підтримаємо це, можливо, більш ефективним чином», – наголосив високий представник ЄС.

Він зазначив, що наразі ЄС готується до саміту між ЄС і Україною, який має відбутися 3-го лютого. Це буде перша зустріч на вищому рівні з початку війни та того моменту, як Україна стала країною-кандидатом, що надає цій зустрічі особливого значення.