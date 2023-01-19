Європарламент пропонує притягнути до відповідальності президента Росії Владіміра Путіна й президента Білорусі Аляксандра Лукашенка

У четвер, 19 січня, Європарламент ухвалив резолюцію із закликом про створення спеціального трибуналу для розслідування злочину російської агресії проти України, повідомляє «Європейська правда».

Європарламент вважає, що спеціальний трибунал повинен притягнути до відповідальності не лише президента Росії Владіміра Путіна, а й самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенка.

«Європарламент вважає, що спеціальний міжнародний трибунал повинен мати юрисдикцію для переслідування не лише Владіміра Путіна та політичного і військового керівництва Російської Федерації, але й Аляксандра Лукашенка та політичного і військового керівництва Білорусі, як ​​держави-співучасника, з території якої і за матеріально-технічної підтримки якої РФ веде свою агресивну війну проти України», – йдеться в документі.

Євродепутати наголосили, що підготовча робота щодо спеціального трибуналу має розпочатися невідкладно у співпраці з українською владою, аби зібрати докази, що будуть використані на майбутньому трибуналі.

Євродепутати закликали інституції ЄС, зокрема Єврокомісію та Європейську службу зовнішніх дій, надати підтримку для створення тимчасової прокуратури. Вони вважають, що створення цієї служби було б дуже важливим практичним кроком у розслідуванні та переслідування майбутнім спецтрибуналом злочину агресії проти України.

Окремий пункт резолюції присвячений використанню суверенних активів російської держави для відшкодування порушення Росією міжнародного права в Україні.

На рішення про створення спецтрибуналу відреагував президент Володимир Зеленський. Він закликав партнерів також підтримати цей трибунал.