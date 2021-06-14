У Євросоюзі розширили перелік того, що вважається готівкою

Із 3 червня на території Євросоюзу запрацювали нові правила ввезення готівки. Обов’язковою для декларування залишається сума у понад 10 тисяч євро, але розширюється поняття готівки. Про це ідеться на сайті Єврокомісії.

Якщо раніше монети та банкноти, що вийшли з обігу, не вважались готівкою та не враховувались у суму 10 тисяч євро для декларування, то тепер валюту, що вийшла з обігу, але яку все ще можна обміняти у банку, вважається готівкою і враховується до загальної суми грошей, що перевозить турист.

Також тепер до готівки враховують золоті монети із вмістом золота не менше 90% та золоті злитки і самородки із вмістом золота не менше 99,5% золота. Раніше колекційні монети та золоті злитки не відносили до готівки, вони підлягали іншим правилам митного оформлення.

Митні органи тепер також можуть вимагати подання декларації про готівку, що надсилається поштою, вантажем або кур'єром (готівка без супроводу). Нові правила дозволяють митникам вимагати декларації і на суму менше 10 тисяч євро, якщо вони підозрюють, що ця готівка може бути пов'язана із злочинною діяльністю чи відмиванням коштів. У декларації потрібно вказувати не лише походження грошей, але й їх майбутнє використання.

До слова, до суми у 10 тисяч євро враховується не лише готівка у євро, а й у будь-яких інших валютах, а також дорожні чеки чи векселі. У разі неподання декларації або неправдивих відомостей у ній, на порушника очікує конфіскація незадекларованих грошей та штраф, сума, якого, щоправда, не називається.

Нагадаємо, що Євросоюз дозволить повністю вакцинованим туристам вільно подорожувати своєю територією упродовж літнього сезону.