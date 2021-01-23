Представники «1+1» скасували свої скарги на YouTube-канал GeekJournal, після чого відео-хостинг розблокував канал. Про це 23 січня повідомив автор каналу Олексій Коваленко.

За його словами, після переговорів з представниками каналу, ті відкликали свої «страйки» (скарги на порушення авторських прав на YouTube, – ред), але причин свого рішення не пояснювали.

Коваленко уточнив, що під час переговорів представники телеканалу вимагали видалити усі відео, на які було надіслано скарги і «публічно визнати свою помилку».

Команда GeekJournal планувала відмовитись від цих умов і заявила про готовність іти до суду. Але, за словами Коваленка, зранку, 23 січня, представники «1+1» зняли усі 4 раніше надіслані «страйки».

Зараз канал повноцінно функціонує, а усі відео перебувають у відкритому доступі. Олексій Коваленко подякував підписникам за підтримку і заявив, що і надалі «публікуватиме відео про продукцію "1+1", але врахує попередні помилки».

Представники телеканалу своє рішення поки що не коментували.

Що сталося з каналом GeekJournal і до чого тут «1+1»

Українськомовний Youtube-канал GeekJournal з'явився в 2012 році. Канал спеціалізується на оглядах українського і світового кіно, серіалів, телешоу, реклами тощо. GeekJournal входить до топ-10 україномовних каналів з найбільшою кількістю платних підписок на міжнародній платформі Patreon.

21 січня засновник і ведучий GeekJournal Тайлер Андерсон (справжнє ім'я - Олексій Коваленко) повідомив, що його канал скоро можуть заблокувати через скарги медіахолдингу «1+1».

Коваленко повідомив, що його канал заблокують через тиждень, оскільки GeekJournal отримав від «1+1» уже чотири«страйки» за незаконне використання відеоконтенту «плюсів».

Блогер заявив, що медіахолдинг нібито заблокував його канал за критику продукції «1+1», а відео з шоу, серіалів і фільмів телеканалу він використовував на правах fair use, що дозволяють використовувати контент, захищений авторським правом.

На «плюсах» наполягали, що йдеться виключно про захист авторських прав, а «блогери і оглядачі в інтернеті можуть використовувати контент «1+1 media», як і інших медіагруп, тільки за попередньою домовленістю з правовласниками».

Правила YouTube дійсно містять пункт про добросовісне використання, в якому вказано, що чужий контент може викокристовуватись з метою критки і дотриманням низки принципів. Зокрема, такі відео не можуть монетизуватись.

Але навіть у випадку такого порушення, відносно ролика може надійти заявка Content ID, і тоді монетизація цього контенту буде відключена, а сам канал не постраждає.

«Страйки» – це значно потужніший вид скарги. Один «страйк» зімає монетизацію з усього каналу, два – обмежуть можливість публікувати нові відео, а три – повністю блокують канал.

GeekJournal отримав одразу 4 «страйки», після чого, через тиждень його канал мали заблокувати назавжди.

Того ж дня, підписники каналу GeekJournal, блогери та телеведучі почали публікувати відео та пости на підтримку Тайлера Андерсона, запустили в соцмережах хештег #SaveGeekJournal.

Кількість підписників GeekJournal збільшилася з менш ніж 100 до 122 тис, на резервний канал Тайлера Андерсона за два дні підписалися понад 70 тис. осіб.