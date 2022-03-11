YouTube починає блокування каналів російських державних ЗМІ по всьому світу. Про це повідомляється у блозі компанії.

Попередньо йдеться про «десятки каналів», які поширюють неправдиві пропагандистські повідомлення.

Крім того, YouTube видалить весь контент про війну Росії в Україні, який «порушує його політику» – йдеться, зокрема, про фейки та пропагандистські відео.

Також YouTube офіційно призупиняє усі способи монетизації на своїй платформі у Росії.

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