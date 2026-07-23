Росіяни забудовують Херсонес практично з моменту окупації Криму

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) внесла пам'ятку Херсонес Таврійський у Севастополі, а також його хору до Списку обʼєктів всесвітньої спадщини під загрозою. Про це у четвер, 23 липня, повідомив виконувач обовʼязків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

Рішення ухвалили під час 48-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Занесення Херсонесу до Списку спадщини під загрозою означає, що йому загрожує знищення або він потребує термінових рятувальних робіт.

«Ми вітаємо це рішення. Об’єкт, розташований в українському Криму, який тимчасово окупований Росією, перебуває під постійною загрозою і зазнає пошкоджень та руйнувань від російської окупаційної влади», – написав Андрій Сибіга.

Занесення памʼятки до Списку також передбачає можливість залучення грошей зі спеціальних фондів та забезпечення приїзду міжнародних фахівців для планування робіт та привернути увагу іноземних урядів.

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Руйнування Херсонесу Таврійського

Херсонес Таврійський – унікальна історична пам’ятка античної доби і єдина пам’ятка світового значення в Криму. Херсонес заснували у IV ст. до н. е античні греки, а в V ст. місто-держава увійшло до складу Візантійської імперії. Тоді місто було одним із головних центрів християнства на півдні Кримського півострова.

Зазначимо, на місці Херсонесу Таврійського міністерство оборони Росії звело так званий парк «Новий Херсонес», а по суті – величезний палац площею 24 тис. м², через що можливість досліджувати памʼятку повністю втрачена. Нові знахідки, виявлені під час капітального будівництва, вивезли в Росію.

Будівництво російського палацу на території Херсонесу у 2024 році

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Будівельні роботи на місці Херсонесу тривають практично від початку окупації Криму. На місці археологічних залишків росіяни побудували оглядові майданчики, а згодом поставили там античний відкритий театр, що дало близько тонни навантаження на автентичні споруди. Храми на території Херсонесу – Володимирський собор і церква Семи мучеників Херсонеських – передали у власність Російської православної церкви.