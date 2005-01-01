Ювілейний Форум видавців у Львові відкриє Петро Порошенко

Організатори Форуму видавців розповіли про важливі нововведення

Ювілейний 25-й Форум видавців у Львові відбудеться 19-23 вересня. Точну дату початку найбільшої книжкової події в Україні, а також найважливіші нововведення та деталі офіційної програми організатори Форуму видавців повідомили вівторок, 12 червня, під час прес-конференції.

Цього року Форум для відвідувачів постане значно зміненим та оновленим. Зокрема, зміниться логотип, з'явиться новий співорганізатор і нові закордонні партнери.

Оновлений Форум

Новим співорганізатором львівського Форуму видавців стане Український інститут книги. За словами президентки Форуму Олександри Коваль, статус урядової інституції як співорганізатора означає можливість кращого фінансування і державної підтримки.

Цього року Форум видавців отримає підтримку Українського інституту книги

До організації цьогорічного Форуму видавців вперше долучиться Генеральне консульство Республіки Польща у Львові. Ще одним потужним партнером події стане Lviv Media Forum.

Під час прес-конференції представили оновлений логотип Форуму Видавців – це стилізоване зображення книги. Логотип символізує чотири природні стихії: землю, вогонь, воду і повітря. Отож у Форуму з’являться аж чотири нові закличні девізи: «Літай з книжками», «Гори книжками», «Пірнай у книжки» і «Зростай з книжками».

У Форуму видавців змінився логотип

Новим важливим закордонним партнером Форуму стане престижна поетична платформа «Версополіс», яка об’єднує фестивалі 13 країн Європи. Цього року Форум видавців теж приєднався до цієї платформи. У рамках співпраці з «Версополісом» на літературний фестиваль до Львова приїдуть поети з Данії, Хорватії, Великої Британії та Італії.

Оновили також книжкову премію, яку щороку вручають під час Форуму. Нова назва премії - «BFL Best Books Award». Президентка Форуму видавців Олександра Коваль заявила, що зберігає за собою право вирішального голосу, якщо журі премії не дійде згоди щодо володаря гран-прі. У 2017 році на Форумі якраз виникла така ситуація.

Фокусна тема і спеціальні гості

Фокусною темою цьогорічного Форуму стало поняття «Ринок свободи». Йдеться про осмислення різноманітних уявлень про свободу, як особистісну, так і суспільну, про загрози для свободи, а також про середовища, де феномен свободи виникає і розвивається.

За словами програмної директорки Форуму видавців Софії Челяк, до вибору теми підштовхнуло нещодавнє 50-річчя студентських протестів у Парижі 1968 року.

Спеціальними гостями цьогорічного Форуму стануть дві американські історикині – Марсі Шор та Енн Епплбом. Обидві авторки відомі в світі своїми дослідженнями з історії Східної Європи. Зокрема, Енн Епплбом презентує у Львові українське видання своєї книги про Голодомор під назвою «Червоний голод».

Енн Епплбом стане спеціальною гостею Форуму видавців у Львові

Урочисте відкриття Форуму відбудеться 19 вересня. У заході візьме участь Президент України Петро Порошенко. За словами Олександри Коваль, підтвердження участі Президента вона отримала від Першої леді Марини Порошенко.

Ціни на квитки організатори Форуму ще не визначили, однак попередньо йдеться про ціну 50 грн. за квиток на один день і 100 грн. за можливість відвідувати Форум впродовж усіх чотирьох днів.