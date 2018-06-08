Олександр Мороз потрапив у скандал на літературному конкурсі

Колишного голову ВРУ відзначили за літературний доробок

Одним з лауреатів літературного конкурсу «Коронація слова» у 2018 році несподівано для багатьох став колишній голова Верховної Ради та екс-лідер «Соціалістичної партії України» Олександр Мороз. Його відзначили за збірку віршів, повідомила «Новинарня».

Проте під час церемонії нагородження, що відбулася 7 червня в Києві, не обійшлося без скандалу. Мороз, дякуючи за визнання, водночас поскаржився на те, що держава не дбає про розвиток культури.

У відповідь виступив засновник конкурсу Юрій Логуш. Він емоційно нагадав Морозу, що той сам тривалий час був при владі, тому стан справ у державі, зокрема в культурі – це і його провина теж. Крім того Логуш розкритикував Мороза за проросійську політику його Соцпартії, додавши, що агресія Росії – це і вина самого екс-спікера.

«Ви заслужений поет, ваше слово чудове. Але ви політику торкнули… Я вам скажу, що ваша політика – соціалістів, комуністів, довела до того, що сьогодні Україна під великою загрозою», – зазначив Логуш.

Під кінець промови, перейшовши майже на крик, Логуш почав вимагати в Мороза визнати, що той був неправий, коли називав Росію «братами». Виступ Логуша завершився оплесками, проте Мороз каятися не став.

«Мороз отримав премію «Золотий письменник» – Логуші її присуджують за наклад книжок понад 100 тисяч і вручають під час церемонії нагородження лауреатів», – розповіла видавець та редактор Світлана Скляр, яка раніше була членом журі конкурсу.

«На жаль, погано розчув Морозові виправдання. Здається там було щось про любов до України, її мови, Шевченка. Я того не чув не лише через слабку озвучку. Я згадував дії Олександра Мороза по боротьбі з українською незалежністю, нав’язування автономії Кримської області, блокуванню державного статусу української мови і мавпуванню усього російського. Згадувалися його нещадні дискусії з В’ячеславом Чорноволом навколо здавалося б очевидних для суверенної держави речей, які нам, рухівцям доводилося буквально вигризати. А в цей час Мороз і «морозята» кепкували з нас, висміювали у своїх засобах масової інформації, лякали нами «східняків». Дякую безстрашному і принциповому Юрію Логушу!», – написав у Facebook інший лауреат конкурсу Андрій Ніцой.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Мороз є автором кількох поетичних збірок, зокрема «…З відстані» (2004), «Обличчям до вогню» (2006), «Белый снег на каменной террасе» (2006), а також кількох книжок.

Нагадаємо, Мороз 1990 року обраний до Верховної Ради України, де певний час був лідером більшості. Після заборони КПУ – голова оргкомітету зі створення Соціалістичної партії. У 1994-1998 роках – голова Верховної Ради України. Мороз тричі висувався кандидатом у президенти – в 1994, 1999 і 2004 роках.

28 листопада 2000 року оприлюднив плівки майора Мельниченка та звинуватив Леоніда Кучму і його оточення в причетності до зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Взимку 2001 року став одним з лідерів руху «Україна без Кучми».



На парламентських виборах 2002 року Мороз очолив виборчий список СПУ. У загальнодержавному окрузі партія набрала 6,95% голосів виборців. На парламентських виборах 2006 року СПУ отримала підтримку 5,6% українців. 6 липня 2006 року внаслідок об’єднання в коаліцію СПУ, Партії регіонів та Комуністичної партії України Олександр Мороз обраний спікером українського парламенту.



Навесні 2007 року Віктор Ющенко заявив про спробу узурпації влади парламентською більшістю (СПУ, КПУ та Партії регіонів), які начебто намагалися обмежити повноваження Президента. Як результат – у державі було проголошено проведення дочасних парламентських виборів. На них СПУ на чолі з Олександром Морозом не подолала прохідний бар'єр і опинилася поза парламентом. Відтоді відійшов від активного політичного життя.