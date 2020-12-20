Із 1 січня 2021 року розміри одноразової грошової допомоги пораненим та військовим з інвалідністю, а також сім’ям загиблих будуть збільшені. Про це повідомило інформаційне агентство Міністерства оборони АрміяInform.

Інформагентство зауважує, що розмір допомоги змінюється щороку, оскільки кратний прожитковому мінімуму, встановленому для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року. У 2021 році така сума становить 2270 грн.

Розмір допомоги в разі загибелі (смерті) військовослужбовця в наступному році становитиме:

під час виконання обов’язків військової служби – 1 млн 702,5 тис. грн;

у період проходження військової служби – 1 млн 135 тис. грн.

Видання нагадує, що у 2020 році родинам загиблих виплачували 1 млн 576,5 тис. грн. У разі загибелі (смерті) у період проходження військової служби – 1 млн 051 тис. грн.

інфографіка АрміяInform (натисніть для збільшення)

При цьому, розмір допомоги у разі встановлення інвалідності залежить від групи та причинного зв’язку. Наприклад, якщо інвалідність отримана під час виконання обов’язків військової служби, розмір допомоги становить від 567,5 тис. до 908 тис. грн. Під час проходження військової служби – від 158,8 тис. до 272,4 тис. грн.

У разі часткової втрати працездатності без установлення інвалідності одноразову грошову допомогу виплачують залежно від ступеня, який установлює медико-соціальна експертна комісія, у розмірі, що визначається у відсотках від 70-кратного прожиткового мінімуму.

Таку допомогу надають військовослужбовцю, який дістав поранення (контузію, травму, каліцтво) чи захворювання під час виконання обов’язків військової служби, а також звільненому з військової служби, який частково втратив працездатність унаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж за три місяці після звільнення з військової служби. Наприклад, сума виплат у випадку втрати 5 % працездатності становитиме 7,94 тис. грн, якщо 25 % — 39,72 тис. грн.

Якщо впродовж двох років військовослужбовцю, військовозобов’язаному й резервісту після первинного встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності під час повторного огляду МСЕК встановить вищу групу, іншу причину інвалідності або більший відсоток втрати працездатності – це дає їм право отримати одноразову грошову допомогу у більшому розмірі, виплату якої проводять з урахуванням раніше виплаченої суми.