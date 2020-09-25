Міністерство оборони запровадило з 27-го липня додаткову винагороду для військових, які беруть участь у відсічі і стримуванні агресії Росії. Відповідні правила почали діяти 25 вересня.

За інформацією Міністерства оборони, нову додаткову винагороду запроваджено з 27 липня 2020 року для військовослужбовців Збройних сил України і Державної спеціальної служби транспорту, які беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

У міністерстві зауважили, що цей наказ визначає розмір додаткової винагороди військовослужбовцям та порядок її виплати, але жодним чином не встановлює правила та не регламентує режим припинення вогню на лінії зіткнення. Тому будь-які тлумачення умов цих виплат як «запровадження якихось штрафів» є абсолютно маніпулятивним і політизованим, переконують у Міноборони.

У повідомленні міністерства наголошується, що таку винагороду запроваджено вперше за час особливого періоду. Там розрахували, що за липень-серпень 2020 року такої винагороди військовослужбовцям ЗСУ та ДССТУ буде виплачено близько 250 млн гривень. Також там додали, що коштів на виплати премій вистачить до кінця року.

Яким підрозділам вручати винагороду, визначатиме головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі діє з 27 липня, однак бойовики час від часу його порушують. Зокрема, 6 вересня бойовики вбили українського військового з Івано-Франківщини.