З 1 жовтня в Україні монетизують пільги на оплату комунальних послуг

З 1 жовтня 2019 року в Україні стартує монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Як повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, паралельно функціонуватимуть дві системи надання пільг у грошовій формі – готівкова і безготівкова.

Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через «Ощадбанк». Для цього «Ощадбанк» вестиме у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг, для кожного пільговика індивідуально. Після того, «Ощадбанк» здійснюватиме переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між ними і банком.

У свою чергу пільги у готівковій формі призначатимуться усім бажаючим пільговикам на підставі поданих особисто заяв до органів соціального захисту населення, які формуватимуть щомісяця до 25 числа реєстри пільговиків для виплати пільг у готівковій формі і передаватимуть їх Мінсоцполітики. Після чого міністерство, опрацювавши отримані реєстри, надсилатиме їх до «Ощадбанку» та переказуватиме зазначеному банку кошти для виплати монетизованих пільг. Таким чином, кошти надходитимуть на особисті рахунки пільговиків, які зможуть зняти їх з власного рахунку у будь-який час.

Зазначимо, між пільгами на комунальні послуги і субсиліями є різниця. Якщо субсидія визначається від розміру доходів, то пільга передбачена законом для певних категорій громадян. Так, згідно з законодавством України, підставою для надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг є посвідчення, яке вказує, до якої категорії пільговиків належить та чи інша особа, яка знижка з оплати за житлово-комунальні послуги їй належить. При пільговій оплаті за послуги у квитанціях, які надсилаються мешканцям, нарахування плати за послуги вказується з врахуванням знижки плати за послуги. Пільговики мають право на пільги тоді, коли не нараховується субсидія.

Нагадаємо, в Україні також впровадили монетизацію субсидій.