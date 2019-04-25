Перерахунок житлових субсидій у травні

У травні усім громадянам, які отримують субсидію, проведуть перерахунок субсидій на літній період. Одним перерахунок зроблять автоматично, інші мусять заново подавати документи.

Кому слід заново писати заяву і заповнювати декларацію? Хто з субсидіантів отримуватиме субсидію у готівковій, а хто – у безготівковій формі? Що чекає на громадян, які гроші на оплату житлово-комунальних послуг, використали на інші цілі?

На ці та інші запитання ZAXID.NET попросив відповісти начальника відділу житлових субсидій, соціальних виплат та допомог департаменту соцзахисту ЛОДА Василя Гельбича.

Кому слід заново писати заяву і заповнювати декларацію?

На Львівщині, за словами Василя Гельбича, станом на 18 квітня 2019 року субсидію отримували 223 434 домогосподарств. Значній частині з них субсидію на літній період перерахують автоматично. Однак є частина громадян, яким треба заново написати заяву і заповнити декларацію про доходи.

«Внутрішньо переміщені особи, орендарі житла, сім’ї, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих осіб, а лише на тих, що фактично проживає, родинам, в яких є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші ніж мінімальна заробітна плата, а також сім’ям, в яких протягом останнього року відбулися зміни у складі сім’ї – їм для перерахунку субсидій на літній період треба звернути в управління соцзахисту й написати заяву та заповнити декларацію», – каже Василь Гельбич.

Нагадаємо, що субсидію на літній період розраховують, беручи до уваги доходи членів родини за 3-4 квартали 2018 року, а на опалювальний період – за 1-2 квартали 2019 року.

Кому субсидію виплачуватимуть у готівковій формі?

На даний час субсидії громадянам виплачують у готівковій і безготівковій формі. Тим субсидіантам, які вперше звернулися по субсидії у 2019 році, субсидії виплачують у безготівковій формі. А тим, кому субсидія була призначена восени 2018 року з березня почали виплачувати субсидії готівкою: пенсіонери отримують її разом з пенсією, інші – через Ощадбанк чи Укрпошту.

На Львівщині, як повідомив Василь Гельбич, 183 414 домогосподарства отримують субсидію готівкою, 16 218 - у безготівковій формі.

Як твердять надавачі послуг, не всі субсидіанти, які отримали гроші на руки, використали їх за прямим призначенням. Частина з них використала готівку на інші цілі.

Скажімо, станом на 1 квітня борг споживачів газу Львівщини перед ТОВ «Львівгаз збут» становить 2,3 млрд грн. А це в 1,5 разів більше, ніж торік. Збільшення неплатежів відбулося за рахунок монетизації субсидій, зменшення кількості субсидіантів та здорожчання вартості газу.

«У нас були перестороги, що через видачу субсидійних коштів на руки, деякі клієнти використають ці гроші на інші потреби, а не на оплату за спожитий газ. Так частково і сталося. Окрім того, деякі споживачі мають накопичені борги за попередні зимові місяці. Найбільше боржників серед споживачів Львова, Пустомитівського та Стрийського районів», - повідомила начальниця відділу розрахунків «Львівгаз збуту» Ольга Чабан.

Утім, субсидії і надалі будуть надаватися частині людей готівкою, а частині – у безготівковій формі.

«Готівковий і безготівковий механізми монетизації субсидій існуватимуть і надалі. Ті громадяни, які вчасно розрахувалися за житлово-комунальні послуги, отримуватимуть субсидію готівкою і надалі. А ось ті, хто використав гроші не за призначенням, змушені будуть спершу погасити чи реструктуризувати заборгованість, після цього їм призначать субсидію у безготівковій формі. Громадянам, у яких борг за житлово-комунальні послуги більший, ніж 340 грн і вони його не погасили і не реструктуризували, субсидію на наступний період призначати не будуть. І це буде визначатись у травні цього року», - каже Василь Гельбич.

Коли готівкову субсидію можна використати в інших цілях?

«Гроші на руки людям виплачують, передусім, для того, аби вони вчасно розрахувалися за житлово-комунальні послуги. Але якщо родина економно використовувала енергоносії і зекономила частину субсидії, то гроші, які залишилися після оплати комунальних послуг, вона може використати на власні цілі», - каже Василь Гельбич.

Зекономленими субсидіями можуть скористатися і ті громадяни, які отримують субсидію у безготівковій формі. Якщо після розрахунку з надавачами комунальних послуг на їхньому рахунку будуть зекономлені гроші, банк перерахує їх на окремий рахунок клієнта і людина може ці гроші використати на власні потреби. Це відбудеться вже з червня поточного року.

Якщо у субсидіантів є сумніви чи питання щодо продовження дії житлової субсидії, Василь Гельбич радить звертатися в управління соцзахисту.