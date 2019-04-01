Багатодітні cім’ї почали додатково отримувати по 1700 грн в місяць за третю дитину

На кожну дитину, якій ще не має 6 років, багатодітним родинам з квітня виплачуватимуть додатково 1700 грн

Від 1 квітня 2019 року в Україні збільшується допомога багатодітним родинам: на третю і на кожну наступну дитину щомісяця додатково виплачуватимуть 1700 грн, поки дитині не виповниться 6 років.

На цю допомогу можуть розраховувати не лише ті, хто народив чи народить дитину у 2019 році. Кожна сім’я, яка має посвідчення багатодітної і в якій є діти, які не досягли шестирічного віку, може з 1 квітня оформити додаткову допомогу на дитину.

«Якщо в родині четверо дітей, двом з яких ще немає 6 років, держава виплатить на кожну з них по 1700 грн. Це додатково до щомісячних 860 грн, які виплачують як допомогу при народженні дитини. Навіть якщо дитині вже виповнилося 5 років, допомогу варто оформити – за рік держава фінансово підтримає сім’ю, надавши безповоротно 20 400 гривень на третю і кожну наступну дитину», – йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Як отримати виплату?

1. Аби оформити допомогу на дитину, батьки (мама чи батько) слід звернутися у найближче відділення соціального захисту населення і написати заяву на отримання грошей.

2. При собі слід мати оригінал та копію посвідчення багатодітної сім’ї, без якого оформити допомогу буде неможливо, та свідоцтво про народження дитини.

Виплати здійснюватимуться через Укрпошту чи уповноважений державою банк на соціальні виплати за вибором сім’ї. Якщо сім’я отримує щомісячну допомогу при народженні, вона може надати реквізити банківської картки, на яку зараховуються 860 грн. На цю ж картку зараховуватимуть і додаткову допомогу.

В Україні наразі є 160 тис. багатодітних сімей, в яких є діти віком до 6 років. У 2109 році уряд до кінця року виплатить таким родинам понад 2,4 млрд грн фінансової підтримки.