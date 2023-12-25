За 12 місяців 2023 року проведено 507 трансплантацій

З січня 2024 року Національна служба здоров’я України фінансуватиме трансплантацію органів та кісткового мозку. Кошти виділятимуться в межах програми медичних гарантій, на яку в наступному році передбачили на 16 млрд грн більше, аніж торік. Натомість вартість проведення операцій по пересадці різних органів в 2024 році не зміниться.

Національна служба здоров’я для центрів трансплантації сформувала два окремі пакети. Перший — передбачає фінансування трансплантації органів, другий – покриття пересадок кісткового мозку. Також за державний кошт буде передбачено проведення лабораторних аналізів різних складносте та післяопераційний супровід пацієнтів, повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я в понеділок, 25 грудня.

«Останні роки, навіть попри війну, галузь трансплантації почала демонструвати дуже позитивну динаміку. За 12 місяців 2023 року проведено 507 трансплантацій. Це більше, ніж за минулий рік. Експериментальний проект, запущений міністерством, виявився успішним. За цей час вдалося налагодити процеси та вибудувати відповідну інфраструктуру. З 2024 року фінансування трансплантації буде відбуватись через програму медичних гарантій. Завдання на перспективу — збільшення кількості лікарень, що діагностують смерть мозку, розвиток бази донорів кісткового мозку та удосконалення роботи центрів трансплантації», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

З січня 2024 року всі медичні заклади, які проводять трансплантації перейдуть з пілотного проєкту МОЗ до Програми медичних гарантій НСЗУ. Медичні центри підпишуть відповідні контракти та оформлять договори зі службою та продовжать роботу. Відтак, всі операції з трансплантації будуть оплачені державою. Для цього уряд збільшив на 16 мільярдів бюджет програми медичних гарантій. У 2024 році він становитиме майже 159 мільярдів гривень.

При цьому тарифи на пересадку органів — не зміняться. Наразі визначена вартість пересадки легень — близько 2,6 мільйона гривень, трансплантації серця — понад 2 мільйони гривень, пересадки печінки — близько 1,5 мільйони гривень, трансплантації нирки — близько 800 тисяч гривень, пересадки гемопоетичних стовбурових клітин — до 2,5 мільйонів гривень. Нагадаємо, щороку в Україні близько 5 000 людей потребують пересадки органів.