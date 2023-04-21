Рішення у справі Алека Болдвіна ухвалили менш ніж за два тижні до початку судового розгляду

З актора Алека Болдвіна зняли усі обвинувачення в убивстві операторки, уродженки України Галини Гатчинс, на зйомках фільму Rust (Іржа) у жовтні 2021 року. Про це повідомляє ВВС.

Рішення ухвалили менш ніж за два тижні до початку судового розгляду. Один з адвокатів, Люк Нікас, сказав, що захист Болдвіна «закликає до належного розслідування обставин трагічної події».

У лютому 2023 року обвинувачення у справі про смертельну стрілянину на знімальному майданчику в Нью-Мексико зробило різкий поворот, відмовившись від пункту, який міг призвести до п'ятирічного ув'язнення Болдвіна. Юридичні експерти заявили, що Болдвін має великі шанси на те, що це доповнення буде скасовано.

Болдвіну та експертці зі зброї фільму Анні Гутьєррес Рід пред’явили обвинувачення у ненавмисному вбивстві. Вони не визнають себе винними. Помічник режисера Дейв Голлз пішов на угоду зі слідством, визнав свою провину і отримав вирок – шість місяців умовно.

Трагедія сталася на знімальному майданчику фільму Іржа 21 жовтня 2021 року. Під час репетиції однієї зі сцен Алек Болдвін вистрілив із реквізитної зброї, яка виявилася зарядженою. Слідство виявило, що у зброї, яку дали Болдвіну для зйомки сцени, був бойовий патрон.

Вдівець операторки Меттью Гатчинс і Алек Болдвін досягли мирової угоди і домовилися завершити фільм на згадку про Галину, а її чоловік став його виконавчим продюсером. З картини вилучили сцену в церкві, під час репетиції якої загинула операторка.