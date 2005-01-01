З банківської картки пенсіонера у Червонограді вкрали ₴50 тис.

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 10:346080

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У Червонограді 87-річний чоловік звернувся у поліцію та заявив, що у нього вкрали банківську картку та зняли з неї 50 тис. грн. Про це 27 грудня повідомили у ГУ НП у Львівській області.

Чоловік звернувся у Червоноградське відділення поліції ще 19 грудня. Поліцейським вдалось встановити, що гроші з його банківської картки вкрала 49-річна жителька Червонограда. Наразі проводиться досудове розслідування.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

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