З двох львівських університетів і військової академії евакуйовують людей

З навчальних закладів евакуйовують людей

У понеділок, 16 вересня, до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування двох львівських університетів та військової академії. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Нацполіції Львівщини, йдеться про університет імені Івана Франка, «Львівську політехніку» та Академію сухопутних військ. Наразі студентів та викладачів евакуйовують з приміщень.

Нацполіція Львівщини вказує, що повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту поліції близько 08:00. Оскільки анонім не повідомив конкретних адрес, поліція перевіряє усі корпуси навчальних закладів. На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та інші екстрені служби.

Станом на 13:40 у прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що з навчальних закладів евакуйовують людей та перевіряють аноніме повідомлення про замінування. Результатів перевірок наразі ще немає.