З наступного тижня в Україні синоптики прогнозують похолодання

Опадів упродовж тижня переважно не очікується

СуспільствоАнна Журба, 17 листопада21011

До теми

Наступного тижня в Україні очікується поступове похолодання. Крім того, як пише синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, 21 листопада буде сильний вітер. Опадів упродовж тижня не прогнозується.

«18-го листопада в Україні протягом дня очікується 6 –11 градусів вище нуля, на Заході – 12 – 16 градусів. Надалі похолодання досягне нічних морозів, а всередині тижня навіть ймовірно до -10 градусів на Луганщині та Донеччині», – пише вона.

За даними Укргідрометцентру, 18 листопада вночі та вранці в більшості областей України буде туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

На Львівщині суттєве похолодання очікується з 22 листопада. Тоді стовпчик термометра не підніматиметься вище 6 градусів тепла, а вночі буде до 4 градусів морозу. Уночі 21 листопада можливий невеликий дощ.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Типова львівська погода.
Синоптики 80 років збирали дані про погоду, щоб ви прочитали цей текст ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук