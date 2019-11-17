З наступного тижня в Україні синоптики прогнозують похолодання

Наступного тижня в Україні очікується поступове похолодання. Крім того, як пише синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, 21 листопада буде сильний вітер. Опадів упродовж тижня не прогнозується.

«18-го листопада в Україні протягом дня очікується 6 –11 градусів вище нуля, на Заході – 12 – 16 градусів. Надалі похолодання досягне нічних морозів, а всередині тижня навіть ймовірно до -10 градусів на Луганщині та Донеччині», – пише вона.

За даними Укргідрометцентру, 18 листопада вночі та вранці в більшості областей України буде туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

На Львівщині суттєве похолодання очікується з 22 листопада. Тоді стовпчик термометра не підніматиметься вище 6 градусів тепла, а вночі буде до 4 градусів морозу. Уночі 21 листопада можливий невеликий дощ.