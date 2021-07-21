Денис Новиков завершує роботу в Національному банку за згодою сторін

Директор департаменту виїзних перевірок Денис Новиков завершує роботу у Національному банку України. Новиков завершує роботу «за угодою сторін», повідомили в НБУ 20 липня.

Як повідомляється, виконувати його обовʼязки буде Андрій Казак, заступник директора департаменту.

Наразі Департамент виїзних перевірок реорганізували у Департамент інспектування. Таку зміну провели, аби «підвищити ефективність у сфері перевірок банків та небанківських фінустанов».

Денис Новиков з 1996 до 2001 року та з 2014 до 2018 року працював у підрозділах пруденційного нагляду НБУ – системи банківського нагляду, при якій головна увага зосереджується на загальному фінансовому стані, результатах діяльності та якості керівництва.

З лютого 2018 року він очолював Департамент виїзних перевірок банків, із січня 2020 року – Департамент виїзних перевірок.

Як інформував ZAXID.NET, у червні 2021 року департамент ліцензування у повному складі подав у відставку, а 1 липня звільнились ще два очільники департаментів: супроводу кредитів і фінансової стабільності Олег Новаковський та Віталій Ваврищук. Глава Нацбанку Кирило Шевченко назвав це «PR-кампанією як спробою здійснити політичний тиск на НБУ».

У березні перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова заявила про цензуру в НБУ. За її словами керівництво департаменту комунікацій регулятора заборонило публікувати в оригінальному вигляді її інтервʼю для видання «Новое время».

У жовтні 2020 року Рада Національного банку оголосила догану і висловила недовіру Рожковій та іншому заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу. Приводом для цього, як заявили в Раді, стали порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ і вимог Кодексу законів про працю