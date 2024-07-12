Нещасний випадок стався в місті Нетішин Шепетівського району

По обіді 9 липня під час купання в озері міста Нетішин Шепетівського району потонув 15-річний хлопець. Тіло підлітка вдалося знайти та дістати на берег лише 11 липня. Про це повідомили у ГУ ДСНС Хмельницької області.

За інформацією рятувальників, виклик про подію надійшов до Служби порятунку 9 липня близько 15:05. Очевидці розповіли, що необхідна допомога у пошуку неповнолітнього потопельника в місцевому озері.

«Пошукова операція тривала протягом трьох днів. Вже 11 липня водолази дістали з водойми тіло 15-річного підлітка», – зазначають у ГУ ДСНС.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Хмельницької області Інна Глена, ознак насильницької смерті на тілі дитини не було. Слідчі кваліфікують справу, як нещасний випадок.