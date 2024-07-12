Через три дні пошуків з озера в Нетішині дістали 15-річного потопельника
Ознак насильницької смерті на тілі дитини не було
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По обіді 9 липня під час купання в озері міста Нетішин Шепетівського району потонув 15-річний хлопець. Тіло підлітка вдалося знайти та дістати на берег лише 11 липня. Про це повідомили у ГУ ДСНС Хмельницької області.
За інформацією рятувальників, виклик про подію надійшов до Служби порятунку 9 липня близько 15:05. Очевидці розповіли, що необхідна допомога у пошуку неповнолітнього потопельника в місцевому озері.
«Пошукова операція тривала протягом трьох днів. Вже 11 липня водолази дістали з водойми тіло 15-річного підлітка», – зазначають у ГУ ДСНС.
Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Хмельницької області Інна Глена, ознак насильницької смерті на тілі дитини не було. Слідчі кваліфікують справу, як нещасний випадок.