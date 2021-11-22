Росіяни двічі за листопад обстріляли приватні будинки у Невельському

З прифронтового селища Невельське Донецької області через обстріли російських окупантів виїхали майже всі жителі. Наразі там залишились п'ятеро людей, повідомив голова гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін.

«На початок листопада 2021 року (до початку ескалації бойових дій) у Невельському проживали 45 мирних жителів, з яких троє дітей та 23 людей похилого віку. Станом на вечір 21 листопада у селищі залишаються п’ятеро людей. Решта мирних жителів ухвалили рішення покинути населений пункт через бойові дії, що стали частішими», – написав Каплін у Facebook.

21 листопада працівники гуманітарної місії «Проліска» допомогли родинам виїхати з селища та вивезти вцілілі речі та домашню худобу.

Нагадаємо, вночі 14 листопада обстрілом російських окупантів були пошкоджені 16 житлових будинків, три з них були зруйновані повністю. З того часу у Невельському відсутнє електропостачання через пошкодження ліній електропередач.

17 листопада вночі російські окупанти знову обстріляли селище, тоді обстрілом були зруйновані ще дев'ять житлових будинків.

За інформацією Капліна, більшість зруйнованих будинків у Невельському були відновленні у 2018-2019 роках коштом міжнародних організацій.