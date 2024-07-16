Нещасний випадок стався в місті Нетішин Шепетівського району

У Нетішині після двох днів пошуків із місцевого озера дістали тіло 37-річного відпочивальника. Про це 16 липня повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Хмельницької області.

Виклик про зниклого під час купання чоловіка надійшов до Служби порятунку вранці 14 липня. Нетішинські водолази розпочали пошуки того ж дня, але вони результату не дали.

«Надзвичайники наступного дня продовжили пошуки на човні. 15 липня о 13:18 вони виявили 37-річного загиблого та дістали його з води», – зазначають у ДСНС.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Хмельницької області Інна Глена, ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не було. Слідчі кваліфікують справу, як нещасний випадок.