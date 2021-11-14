Рятувальники витягнули хлопця з палаючого автомобіля та передали медикам

У ніч на неділю, 14 листопада, на вул. Карманського, що поруч із Стрийським парком у Львові, виникла пожежа у автомобілі ВАЗ. Як повідомили у ДСНС Львівщини, з палаючого авто рятувальники витягнули 16-річного хлопця.

Приблизно о 02:50 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вул. Карманського, 19 в автомобілі «ВАЗ 2109».

В салоні автомобіля рятувальники виявили без свідомості 16-річного сина власника авто. Рятувальники витягнули хлопця з палаючого автомобіля та передали медикам. Внаслідок пожежі хлопець отруївся продуктами горіння. Потерпілого в стані середнього ступеня важкості госпіталізували у комунальну 8-му міську клінічну лікарню.

Пожежу локалізовано о 03:02 та ліквідовано о 03:12. Вогнем знищено моторний відсік на площі 2 м2. До ліквідації пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.