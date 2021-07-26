Чоловік у тамбурі самовільно відчинив двері та випав з вагона

У понеділок вночі, 26 липня, у Золочеві на Львівщині під час руху з поїзда «Львів-Маріуполь» випав 23-річний пасажир. За версією поліції, чоловік у тамбурі самовільно відчинив двері та випав з вагона.

У поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився близько 3:00 ночі. У місті Золочів на Львівщині під час руху поїзда «Львів-Маріуполь» випав чоловік. Про інцидент у поліцію повідомив начальник поїзда.

Як встановили поліцейські, з поїзда випав 23-річний пасажир – мешканець Хмельницького. Унаслідок падіння він отримав важкі травми та госпіталізований в реанімацію. На сьогодні він перебуває у комі. Попередньо правоохоронці з’ясували, що пасажир у тамбурі самовільно відчинив двері під час руху потяга, не втримався та випав з вагона. За даними очевидців, постраждалий був у нетверезому стані.

За фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ. Усі обставини трагедії наразі встановлюють.