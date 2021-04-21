У вівторок, 20 квітня, на залізничній колії у селі Пикуловичі, що за 15 кілометрів від Львова, знайшли мертвим чоловіка, віком близько 30 років.

За даними департаменту цивільного захисту ЛОДА, мертву людину поміж коліями на перегоні «Підбірці-Борщовичі» виявив машиніст поїзда №12 сполученням «Львів-Одеса».

Як повідомили ZAXID.NET в поліції Львівщини, трагічний інцидент трапився близько 23:00 вівторка на залізниці в селі Пикуловичі Львівського району. Загиблим виявився місцевий мешканець, віком близько 30 років.

В поліції розслідують обставини трагедії. Попередня версія – нещасний випадок.