17 липня до України повернули 95 полонених військових

Під час чергового обміну полоненими 17 липня з Росії в Україну повернули двох військовослужбовців із Рівненщини – Івана Ковальчука та Артема Куриловича. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі Рівненської ОВА, стрілець Іван Ковальчук – родом із Вараського району. У російський полон захисник потрапив у липні 2023 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Помічник гранатометника Артем Курилович – мешканець Рівненського району. Боєць потрапив у полон у жовтні 2023 року також у Донецькій області.

Нагадаємо, у середу, 17 липня, між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими. З російського полону вдалося повернути 95 захисників України. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цього разу всі звільнені – чоловіки. До України повернули 88 рядових та сержантів та семеро офіцерів. Серед них 49 військових ЗСУ, 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади. Повернуті до України захисники воювали на донецькому, луганському, запорізькому, херсонському та харківському напрямку. Зокрема, 13 військових – оборонці «Азовсталі».