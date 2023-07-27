Бюст Брежнєва перенесли з центру Кам’янського – міста, де народився радянський політик

З центрального проспекту Свободи міста Кам’янське Дніпропетровської області прибрали бюст радянського державного діяча Леоніда Брежнєва. За словами міського голови Кам'янського Андрія Білоусова, пам'ятник мають встановити на території музею історії міста.

«Ми перенесемо бюст Брежнєва і встановимо на території музею історії міста на алеї, щоб кожен охочий зміг прийти та вшанувати пам’ять свого земляка», – написав посадовець у соцмережах.

Місцевий активіст Сергій Петренко розповів, що влада тривалий час відмовлялася демонтувати пам’ятник з центру міста. За його словами, Брежнєв символізував епоху, яка намагалась знищити українців та їхню ідентичність, тому залишати пам'ятник присвячений йому – недопустимо.

«Ми дуже довго смикали і колишню владу, і цю владу в обличчі мера одного і іншого. Все ж таки зараз дотиснули – прибрали з центру, але переставили трохи нижче. Але ж він залишився. Зібрали підписи, щоб його геть з міста прибрали. Влада пішла нам на зустріч, та вирішила його біля музею поставити», – розповів активіст.

Втім, за його словами, нове місце, на якому мають встановити пам'ятник, також обрали недоречно.

«Там стоїть пам'ятний знак жертвам Голодомору, поряд – скульптура Мамая. Мабуть, між ними притиснуть генсека, більше нема де. Хотілося б щоб він взагалі зник з очей», – сказав він.

З часом на місці попереднього розташування бюста Брежнєву на центральному проспекті Свободи запропонують встановити пам’ятник на честь загиблих Героїв та Перемоги України.

Нагадаємо, Брежнєв народився в Кам’янському 19 грудня 1906 році. Обіймав низку посад за радянської влади на різних рівнях.