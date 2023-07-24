Монумент у Хлівчанах Червоноградського району

У Белзькій територіальній громаді Червоноградського району місцева влада не повідомляла обласній робочій групі з питань декомунізації при Львівській ОВА про наявність трьох пам'ятників тоталітарного режиму. Йдеться про монументи у місті Белз, селах Хлівчани та Домашів. Голова Белзької ОТГ Оксана Береза розповіла ZAXID.NET, що пам'ятники не вносили до реєстрів під час інвентаризації, оскільки ті не перебували на балансі в ОТГ. Вона зазначила, що монумент у Белзі незабаром демонтують, а громади сіл Домашів і Хлівчани наразі проти знесення пам'ятників. Радник голови ОВА Олег Радик 21 липня повідомив, що голова Белзької ОТГ, яка представляє ВО «Свобода», раніше запевнила, що місто не має атрибутів радянщини. Він вважає, що громада ховає пам'ятники від декомунізації.

«Думав, вже не здивуюсь. Громада Белза ховає від серпа декомунізації три пам'ятники. У чому дивина? Голова громади – активна членкиня ВО "Свобода" Береза Оксана давно запевнила робочу комісію, що Белз вільний від істуканів. А маємо… Недавно, після нещадної боротьби, впав комуністичний Любінь, де керує ЄС. Впаде і Белз, Верин, Рава-Руська, Червоноград, Старий Самбір, Сокаль, Краковець, Семигинів і решта сто оплотів прославлення епохи окупації», – написав Олег Радик.

У коментарі ZAXID.NET секретарка ініціативної групи ЛОВА з декомунізації Анна Герич розповіла, що з початку 2023 року Белзька громада не надавала інформації та не з'явилася на жодній нараді.

«Група з декомунізації робила виїзні засідання, куди запрошували громади, які мають радянські пам'ятники. У січні департамент внутрішньої політики ЛОВА всім розіслав листи. Крім цього, громади отримували листи від Львівської обласної ради з грудня на виконання рішення від 20 вересня 2022 року про те, що слід надати інформацію про всі радянські пам'ятники. Це все було на відповідальності голів. Белз не надав жодної інформації й ніколи не з'являвся на нарадах. Це було приховування, бо постійно про все інформуємо й наголошуємо, що треба позбутися маркерів тоталітаризму. У нас були громади, які спочатку, можливо, не звернули увагу, а потім зголосилися. Як от Жовтанецька громада. Вони за 2-3 дні повідомили про все, що в них було», – розповіла Анна Герич.

За словами секретарки, про пам'ятники у Белзькій громаді почали повідомляти місцеві мешканці влітку цього року. Люди надсилали фото монументів у спільноту «Декомунізація Львівщини» у Facebook, де ініціативна група звітує про роботу. Анна Герич зазначила, що на прохання депутата ЛОР від партії «Голос» і члена робочої групи Захара Миляника його однопартійці об'їхали села й нарахували три пам'ятники.

«Один з пам'ятників у Белзі, за кілька десятків метрів від житла голови громади. На монументі є зірка. У Кримінальному кодексі є стаття за пропаганду тоталітарних символів. Коли є спротив або приховування, то готуємо листа, де вказуємо повністю всю законодавчу базу, а також відповідальність за пропаганду символів тоталітаризму», – говорить Анна Герич.

Вона зазначає, що після виявлення пам'яток ініціативна група ще раз описує алгоритм, як їх демонтувати, надсилає лист голові громади та їде у проблемні населені пункти.

Член ініціативної групи з декомунізації Захар Миляник розповів ZAXID.NET, що у всій Львівській області були складнощі з інвентаризацією радянських символів, бо її робили з нуля. Він зазначив, що громади, мери міст та голови громад спілкувалися зі старостами сіл, а ті вже вписували в перелік знайдені пам'ятники.

«Деколи за день зносимо по 3-4 пам'ятники й знаходимо ще два. Белз одним з перших перейменував всі вулиці та демонтував частину пам'ятників. А тут нам надсилають фото трьох маркерів радянщини. Думаю, що вони не були в інвентаризації, тому всі думали, що Белз нічого не має. Ми опрацюємо інформацію і найближчим часом також демонтуємо. Від голови громади залежить багато, бо вона мала б ретельніше провести інвентаризацію», – розповів Захар Миляник.

Голова Белзької ОТГ Оксана Береза у коментарі ZAXID.NET розповіла, що знає про листи від ініціативи з декомунізації. За її словами, в обласну адміністрацію не повідомляли про пам'ятники, бо вони не перебували на балансі в громади.

«Пам'ятники не були на балансі в сільських рад. Відповідно, Белзька ОТГ як правонаступник сільрад не мала що перебрати на баланс. Проте чітко розуміємо, які з них знесемо вже, а які пізніше. У нас все в роботі», – сказала Оксана Береза.

Голова ОТГ говорить, що в Хлівчанах є пам'ятник «матері», але він не має радянської символіки. Нагадаємо, що нещодавно у селі В'язова Жовківської громади знесли скульптуру колгоспниці, яка не мала тоталітарних символів. Однак на монументі у Хлівчанах є роки (1941-1945), якими у Росії окреслюють «Велику відчизняну війну», що є елементом російської пропаганди. Як зазначила Оксана Береза, на громадських обговореннях в селі троє місцевих депутатів та староста вирішили, що зараз монумент не потрібно чіпати. Голова додає, що на обговоренні не було багато людей.

«Будьмо відверті, що Батьківщину-Матір в Києві не зносять, тільки хочуть тризуб додати. З Хлівчан двоє хлопців на Сході віддали свої життя за незалежність. Десь в перспективі підтримаємо, щоб у Хлівчанах поставити інший меморіал. Але це на майбутнє, бо зробити руїну в центрі села? Це теж неправильно. Це меморіал жертвам [Другої світової війни]. А наші люди ж теж загинули», – розповіла Оксана Береза.

Монумент у Хлівчанах (Фото надала Анна Герич)

За словами Оксани Берези, в Домашеві також місцева громада виступає також пам'ятника у своєму селі. Йдеться про фігуру радянського солдата. Голова ОТГ наголошує, що там немає радянської символіки.

«Ще до реформи децентралізації громада довкола пам'ятника поставила гарну огорожу, дерев'яний хрест й поклала бруківку. Люди приходять туди зі священиком і проводять там молебні, моляться за воїнів і Україну. Зараз демонтовувати пам'ятник – це знищити те, що люди туди вклали. Там близько огорожа й гарний дерев'яний великий хрест, тому громада просить не чіпати. Тут просто йдеться про гроші людей», – пояснює голова ОТГ.

Радянський пам'ятник у Домашеві (Фото надала Анна Герич)

Щодо пам'ятника у Белзі, то він має радянську окупаційну символіку. Оксана Береза наголосила, що його давно хотіли знести, але відкладали, оскільки він стоїть на місці поховань. За словами голови, сьогодні, вранці 24 липня, вона доручила заступникові та керівникові профільних відділів зайнятися знесенням. Якщо вдасться швидко знайти техніку, то пам'ятник днями демонтують. Мерія планує до кінця літа встановити хрест та залишити меморіальні таблички. Наразі не йдеться про ексгумацію поховань.

«Старожили говорять, що там братська могила й були поховання. Не знаємо, звідки були ці солдати. Можливо, й з наших територій. Просто його забрати не можемо, бо там треба бодай поставити хрест і залишити плити з іменами солдатів. Вони роками лежать й наче нікому не заважають. Хоча якщо будуть інші рекомендації, то ми прислухаємось. Питання починає стояти гостро, то я вже сьогодні просила зайнятися всім якісно, щоб не знищити огорожу. Просто зняти й не поставити нічого, де поховані люди, не по-людськи», – розповіла Оксана Береза.

Радянський пам'ятник у Белзі (Фото надала Анна Герич)

Вона говорить, що у Белзі вже демонтували радянський монумент. Крім цього, як наголосила голова, громада перейменувала вулиці: нові назви отримали не лише вулиці Декабристська, Пушкіна, а й Проектна, Абрикосова. За словами Оксани Берези, на Белзьку міську раду подавали до суду, щоб перешкоджати перейменуванням.

«Деякі "активісти", які є колишніми комуністами, підбурювали народ. Лякали, що люди платитимуть гроші за виготовлення нових документів. Вони успішно позбирали підписи й подали до суду на Белзьку міську раду. Ми виграли суд, а потім й апеляцію. У кожному селі ми спілкувалися з людьми й все пояснювали. У мене були депутати обласної ради й були вражені, що ми в частині перейменувань дуже якісно попрацювали», – говорить Оксана Береза.

Секретарка ініціативи з декомунізації Анна Герич говорить, що ще три пам'ятники минулого тижня знайшли у Львівській громаді, яка не зробила жодної інвентаризації від початку 2023 року. За словами Анни Герич, люди постійно повідомляють про барельєф в Ситихові, Пагорб Слави на вулиці Пасічній у Львові.

«По одному знаходимо ті пам'ятники й лише після цього є якісь дії. На Пагорбі Слави є купа постаментів. Можливо, все разом воно є історичною пам'яткою. Проте окремо кожен монумент такий самий як і в інших містах чи селах. Вони просто штамповані», – каже Анна Герич.

Вона додає, що станом на 21 липня на Львівщині демонтували понад 140 пам'ятників. Залишилося ще понад сто.