У МОН зазначають, що університети самі контролюють відвідування студентів

З квітня до серпня 2024 року із закладів вищої освіти України відрахували 23448 студентів-чоловіків віком понад 30 років. Основними причинами відрахування є неуспішність та прогули занять. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у Facebook.

«Безпосередньо за результатами перевірок Державної служби якості освіти відраховано 5805 здобувачів, решта – за результатами роботи внутрішніх систем забезпечення якості освіти самих університетів», – зазначено у повідомленні.

Заступник міністра зазначив, що відраховані студенти насправді вступали не для здобуття знань, а хотіли використати цей статус для уникнення інших обов’язків. Він наголосив, що такі відрахування є ознакою вимогливості вишів до відвідування студентів.

Окрім того, за поданням ДСЯО поліція відкрила 8 кримінальних проваджень щодо посадових осіб закладів вищої освіти. За такі зловживання МОН позбавляє заклади вищої освіти ліцензій на провадження освітньої діяльності.

«Географія випадків дуже широка: від Запоріжжя до Ужгорода, від Миколаєва до Львова. Ми продовжуємо боротьбу із недоброчесними ділками, які дискредитують вищу освіту своїми фейковими "закладами", які в 2023-2024 масово зараховували чоловіків призовного віку (особливо віком 30+ і часто в порушення ліцензійних обсягів), абсолютно публічно заявляючи про свої розцінки за такі дії. Такої профанації системи вищої освіти МОН терпіти не буде», – наголосив Михайло Винницький.

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Посадовець обговорив з головою Державної служби якості освіти Русланом Гураком щодо проблемні питання організації освітнього процесу для студентів-чоловіків мобілізаційного віку.