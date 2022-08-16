На борту судна до Африки транспортують 23 тис. тонн пшениці

У вівторок, 16 серпня, з порту «Південний» вирушило судно BRAVE COMMANDER з українським зерном для Африки. На борту транспортують 23 тис. тонн пшениці.

«Сьогодні вранці балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії. На борту судна, зафрахтованого Світовою продовольчою програмою ООН, 23 тис. тонн пшениці», – повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Фото Мінінфраструктури

Наразі міністерство та ООН опрацьовують можливості нарощування постачань продовольства для соціально незахищених верств населення Африки.

Нагадаємо, що після підписання угоди про безпечне вивезення зерна перше судно з українською кукурудзою прибуло до узбережжя Туреччини 2 серпня. Загалом із українських портів вирушили вже 17 суден. На їх борту понад 475 тис. тонн агропродукції.