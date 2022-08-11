Організація Об'єднаних Націй очікує на «значне зростання» кількості суден, які зацікавлені в зростанні такого експорту і мета 2-5 млн тонн на місяць «є досяжною». Про це заявив тимчасовий координатор ООН у Спільному координаційному центрі в Стамбулі Фредерік Кенні, повідомляє Reuters.

«Ми очікуємо значного зростання кількості заявок на перевезення», – сказав він.

Очікується, що кількість кораблів, що прямують до українських портів, зросте, коли буде узгоджено продаж зерна.

«На початку наступного тижня ми проведемо комплексний огляд процедур, щоб побачити, що потрібно налаштувати та покращити», – сказав Кенні.

За його словами, поточним пріоритетом є звільнення причалів у трьох портах, на які поширюється угода – Одесі, Чорноморську та Південному – щоб нові судна могли заходити та завантажувати вантаж. Поки не було відправок пшениці, судна вирушають із кукурудзою, соєвими бобами, соняшниковою олією та шротом.

Кенні сказав, що власники суден виявили «надзвичайний інтерес» і що в Туреччині стоять на якорі кілька порожніх суден, які чекають на організацію продажу, щоб вони могли вирушити в Україну за вантажем

В ООН наголосили, що експортна угода є комерційною, а не гуманітарною операцією. Також, за його словами, усі кораблі мають пройти перевірку, щоб розвіяти побоювання Росії щодо того, що вони можуть переправляти зброю в Україну.

Нагадаємо, на початку серпня Україна нарешті змогла почати вивозити зерно після затяжного блокування окупантами в українських портах. Це стало можливим після підписання в Стамбулі угоди про розблокування українських портів для експорту зерна.

2 серпня стало відомо, що перше судно Razoni з 26 тис. тонн української кукурудзи на борту прибуло до узбережжя Туреччини. Після перевірки в Стамбулі судно попрямувало до Лівану. Після цього, 5 серпня з двох українських портів вирушили ще три судна з зерном, а вчора до портів Італії, Китаю та Туреччини відбули ще чотири судна з продовольством.