OCEAN LION – вже друге судно-панамакс, яке відправили з порту «Чорноморськ»

У вівторок, 9 серпня, з порту «Чорноморськ» по «зерновому коридору» вирушили ще два судна з українською кукурудзою. У Міністерстві інфраструктури України повідомили, що загальна вага вантажу, який сьогодні вирушив із українського порту, – 70 тис. тонн: 5,3 тис. тонн прямує до Туреччини, ще майже 65 тис. тонн доставлять до Південної Кореї.

«Сьогодні 2 судна вийшли із порту «Чорноморськ» з загальним обсягом вантажу 70 тис. тонн. Судно RAHMI YAGGI доставить 5,3 тис. тонн продовольства до Туреччини, ще майже 65 тис. тонн кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доправить до Південної Кореї», – розповіли 9 серпня зранку в міністерстві.

Судно RAHMI YAGGI доставить 5,3 тис. тонн продовольства до Туреччини

Також зазначається, що OCEAN LION – вже друге судно-панамакс, яке відправили з порту «Чорноморськ».

Зазначимо, що напередодні стало відомо, що покупець відмовився від зерна з першого судна, яке після довготривалої російського блокади нарешті прибуло до Лівану. Він не захотів прийняти вантаж через 5-місячну затримку доставки.

Нагадаємо, на початку серпня Україна нарешті змогла почати вивозити зерно після затяжного блокування окупантами в українських портах. Це стало можливим після підписання в Стамбулі угоди про розблокування українських портів для експорту зерна. 2 серпня стало відомо, що перше судно Razoni з 26 тис. тонн української кукурудзи на борту прибуло до узбережжя Туреччини. Після перевірки в Стамбулі судно попрямувало до Лівану. Після цього, 5 серпня з двох українських портів вирушили ще три судна з зерном, а вчора до портів Італії, Китаю та Туреччини відбули ще чотири судна з продовольством.