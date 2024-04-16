Берег річки Стрий, неподалік якого розташована дамба

Стрийський міський комбінат комунальних підприємств 15 квітня уклав угоду з дочірнім підприємством «Екранбуд» компанії «Екран» на відновлення зруйнованої частини земляної дамби на річці Стрий. Закупівлю провели без відкритих торгів. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становить 7,4 млн грн. Відновити дамбу підрядник має до 28 лютого 2025 року.

Зазначимо, що зсув земляної дамби у Стрию почався 31 березня. Виконавчий комітет Стрийської міськради 4 квітня ухвалив виділити гроші на відновлення дамби з резервного фонду міського бюджету. Причиною стало руйнування лівого берега річки Стрий та зсув земляної дамби у межах об'їзної траси «Київ – Чоп», який загрожує проривом захисної дамби. Комісія з питань ТЕБ і НС зазначає, що берег річки зруйнувався через часті дощі та паводки. Аварійна дамба загрожує насамперед Лікарні інтенсивного лікування та ТЦ «Епіцентр», які розташовані неподалік. Також є небезпека підтоплення вулиць Кар'єрної, Лопатинського, Чубинського, Героїв Крут, Шашкевича, Теліги, Панаса Мирного, Головінського, Яціва, Івана Багряного тощо. Крім цього, підтоплення може пошкодити трасу «Київ – Чоп».

За інформацією комісії з питань ТЕБ і НС, у разі прориву дамби до 300 мешканців Стрия потребуватимуть евакуації, а збитки сягатимуть до 200 млн грн. Рівень води у річці Стрий може підвищитись на 5 метрів. Керівник Стрийського міського управління житлово-комунального господарства Ігор Пастущин у коментарі «Суспільному» розповів, що дамба руйнувалася у 2008 році.

Згідно з тендером, цьогоріч у квітні розпочнуть підготовчі роботи на дамбі, а у травні розпочнуть укріплювати схили каменем. Також планують покласти дерева в основу дамби, Крім цього, підрядник збільшить пропускну здатність річки Стрий. У 2024 році планують витратити на роботи 2,9 млн грн.

Укріплюватиме дамбу стрийське дочірнє підприємство «Екранбуд» ТОВ «Екран», яке працює з 2003 року й займається будівництвом доріг і автострад. Згідно з аналітичним порталом YouControl, директором компанії є Орест Йосипчук. Власниками «Екранбуд» є ТОВ «Екран» та Зіновій Карпінський, який є екс-депутатом Львівської облради, а у 2020 році балотувався до Стрийської міської ради.