За день бойовики шість разів порушили режим тиші на Донбасі

У понеділок, 8 січня, зранку до 18:00 зафіксували шість випадків порушення режиму тиші російсько-окупаційними військами. Про це повідомив прес-центру штабу АТО.

«Дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угруповань і надалі немає. Противник продовжує обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння оборонні укріплення Збройних сил України», – сказано у повідомленні.

Так, понад дві години бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів та 120-мм мінометів по захисниках Луганського і випустили у цьому районі близько півсотні мін. Неподалік Світлодарська терористи обстріляли українських військових з гранатометів та кулеметів.

На Донецькому напрямку міномети калібру 120 мм бойовики застосували на Приазов’ї по оборонцях Павлополя, а озброєння БМП, гранатомети і кулемети – поблизу Талаківки. Ще двічі, в обідній час, бойовики зі стрілецької зброї включно зі снайперами вели вогонь по опорних пунктах сил АТО довкола Новотроїцького.

«В обох із цих випадків наші захисники були вимушені дати ворогу адекватну відповідь зі стрілецької зброї», – зазначили у штабі АТО.