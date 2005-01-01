За день бойовики шість разів порушили режим тиші на Донбасі

СуспільствоЮлія Поліковська, 8 січня230

До теми

У понеділок, 8 січня, зранку до 18:00 зафіксували шість випадків порушення режиму тиші російсько-окупаційними військами. Про це повідомив прес-центру штабу АТО.

«Дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угруповань і надалі немає. Противник продовжує обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння оборонні укріплення Збройних сил України», – сказано у повідомленні.

Так, понад дві години бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів та 120-мм мінометів по захисниках Луганського і випустили у цьому районі близько півсотні мін. Неподалік Світлодарська терористи обстріляли українських військових з гранатометів та кулеметів.

На Донецькому напрямку міномети калібру 120 мм бойовики застосували на Приазов’ї по оборонцях Павлополя, а озброєння БМП, гранатомети і кулемети – поблизу Талаківки. Ще двічі, в обідній час, бойовики зі стрілецької зброї включно зі снайперами вели вогонь по опорних пунктах сил АТО довкола Новотроїцького.

«В обох із цих випадків наші захисники були вимушені дати ворогу адекватну відповідь зі стрілецької зброї», – зазначили у штабі АТО.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В зоні АТО загинув 21-річний військовий із Закарпаття ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук