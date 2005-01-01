В зоні АТО загинув 21-річний військовий із Закарпаття

В зоні проведення АТО загинув військовий із Берегівського району Закарпатської області. Про це повідомило місцеве видання MUKACHEVO.net, посилаючиль на повідомлення у Facebook консультантки з питань соцзахисту учасників АТО у Берегівській міськраді Ярослави Федур.

Загиблий – уродженець села Батрадь Берегівського району Василь Гринь. 1 січня йому виповнився 21 рік. Попередньо встановлено, що військовий загинув у зоні проведення АТО від кульового поранення.

Василь Гринь

Як повідомляв ZAXID.NET 7 січня до 18:00 в зоні АТО не було зафіксовано жодного обстрілу. Однак уже ввечері бойовики знову відкрили вогонь по позиціях українських військових.